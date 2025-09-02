Batı Park’ta uçurtma şöleni: Renk cümbüşü!

Samsun’da “Ailem Samsun” Uçurtma Şenliği’nde gökyüzü rengarenk uçurtmalarla doldu. Aileler ve çocuklar, oyunlar ve ikramlarla keyifli anlar yaşadı, aile bağları 2025 Aile Yılı’nda güçlendi.

Samsun Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle, 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen şenlik, aile-çocuk bağlarını güçlendirmeyi ve keyifli vakit geçirmeyi amaçladı.

bati-parkta-ucurtma-soleni-renk-cumbusu-yenicag-1.jpg

ÇOCUKLAR VE AİLELER YARIŞTI

Çok sayıda aile ve çocuğun katıldığı etkinlikte, uçurtmalar gökyüzünde adeta yarıştı. Oyunlar, ikramlar ve hediyelerle dolu şenlik, ailelerin kaliteli zaman geçirmesine olanak sağladı.

bati-parkta-ucurtma-soleni-renk-cumbusu-yenicag-2.jpg

AİLE YILINA ANLAMLI KATKI

Etkinlik, aile kavramının önemini vurgularken, farkındalığı artırdı. Gün boyu süren aktivitelerle çocuklar ve aileleri, neşe dolu anılar biriktirdi, birliktelik ruhunu güçlendirdi.

bati-parkta-ucurtma-soleni-renk-cumbusu-yenicag-3.jpg

bati-parkta-ucurtma-soleni-renk-cumbusu-yenicag-4.jpg

bati-parkta-ucurtma-soleni-renk-cumbusu-yenicag-5.jpg

bati-parkta-ucurtma-soleni-renk-cumbusu-yenicag-6.jpg

