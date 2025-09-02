Batı Park’ta uçurtma şöleni: Renk cümbüşü!

Samsun Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle, 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen şenlik, aile-çocuk bağlarını güçlendirmeyi ve keyifli vakit geçirmeyi amaçladı.

ÇOCUKLAR VE AİLELER YARIŞTI

Çok sayıda aile ve çocuğun katıldığı etkinlikte, uçurtmalar gökyüzünde adeta yarıştı. Oyunlar, ikramlar ve hediyelerle dolu şenlik, ailelerin kaliteli zaman geçirmesine olanak sağladı.

AİLE YILINA ANLAMLI KATKI

Etkinlik, aile kavramının önemini vurgularken, farkındalığı artırdı. Gün boyu süren aktivitelerle çocuklar ve aileleri, neşe dolu anılar biriktirdi, birliktelik ruhunu güçlendirdi.