İsrail’in Gazze’de 2 yıl süren ve 67 binden fazla sivilin ölümüne neden olan saldırıları sonrası ateşkes ilan edildi ancak sonrasında İsrail güçleri Gazze’yi havadan vurmaya devam etti. Bölgede son günlerde sükûnet hakim gibi görünse de İsrail bu sefer de hedefine Batı Şeria’yı aldı.

İsrail yönetimi, Batı Şeria’yı işgal planını onayladı ve bu durum ABD’de büyük tepkiyle karşılandı. ABD Başkanı Trump "İsrail Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak" dedi.

Öte yandan ABD Başkanı JD Vance’in de aralarında olduğu yetkililer karara sert tepki gösterdi.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Trump ve ABD’li yetkililerin tepkisi sonrası iki ülke arasında gerginlik başladı. İsrail basınında çıkan haberlere göre ismini gizli tutan ABD’li yetkililer "İsrailliler bize Joe Biden'mışız gibi davranamaz" dedi.

Bir başka habere göre ise ABD’li yetkililer İsrail Başbakanı Netanyahu için küfürlü ifadeler kullandı. Channel 12’de yer alan habere göre, ABD’li bir yetkilinin, "Netanyahu, Başkan Trump ile ince bir çizgide yürüyor. Devam ederse Gazze anlaşmasını s****. Anlaşmayı mahvederse de Donald Trump onu s****" dediği bildirildi.

NETANYAHU “BU SADECE ÖN OYLAMA” DEDİ

İsrail devlet yayıncısı Kan'ın haberine göre Netanyahu, Başkan Yardımcısı'nın ziyareti sırasında Vance'e Knesset oylamasıyla ilgili bilgi vererek, bunun yalnızca "ön oylama" olduğunu ve "hiçbir sonuca varmayacağını" söyledi.

Vance'in, "Ben buradayken böyle bir şey olamaz," diye karşılık verdiği bildirildi. Amerikalı yetkililerin, Netanyahu'yu, oylamanın tepkiye yol açabileceği ve ateşkes konusunda devam eden müzakereleri istikrarsızlaştırabileceği konusunda uyardığı bildirildi.

ARAP VE MÜSLÜMAN ÜLKELER İLHAKI REDDEDİYOR

Bu arada, Suudi Arabistan'ın öncülüğünde bir düzineden fazla Arap ve Müslüman ülke, ilhak oylamalarını uluslararası hukukun "açıkça" ihlali olarak nitelendiren ortak bir bildiriye imza attı.

Ülkeler, "İsrail Knesset'inin, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail'in yasadışı sömürge yerleşimleri üzerinde sözde 'İsrail egemenliğini' dayatmayı amaçlayan iki yasa tasarısını onaylamasını, uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Açıklamaya imza atanlar arasında Ürdün, Mısır, Katar, Kuveyt, Endonezya, Pakistan, Türkiye, Umman, Filistin Yönetimi, Katar, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır ve Nijerya yer aldı.