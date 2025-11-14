İsrailli yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın Selfit kentinde bir camiyi kundakladığı bildirildi.

Filistin basını, İsrailli yerleşimcilerin Selfit'in Deyr İstiya beldesine baskın düzenlediğini duyurdu. Beldedeki el-Hacce Hamide Camisi’nin ateşe verildiği ve caminin duvarlarına ırkçı yazılar yazıldığı belirtildi.

Batı Şeria'da cami ateşe verildi... Irkçı yazılar! - Resim : 1

Filistin Vakıflar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsraillilerin camiyi hedef alan saldırısı kınanarak, “İşgalcilerin ve yerleşimcilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle artık güvenli ibadethane kalmadı” ifadesi kullanıldı.