İsrail, Gazze'de ABD'nin arabuluculuğuyla anlaşılan ateşkesi her geçen gün ihlal ederken işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik zulümlerini sürdürüyor. Filistin topraklarını gasbeden maskeli İsrailliler, dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kenti yakınlarındaki Filistinlilere ait bir fabrikanın kamyonlarını ateşe verdi.

Filistin haber ajansı WAFA, gaspçı İsraillilerin, Tulkerim kentindeki Beyt Lid kasabası yakınlarındaki sanayi ve tarım tesislerini hedef aldığını ve bir fabrikaya ait dört kamyonu ateşe verdiğini kaydetti.

Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinli aileye ait bir evi "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla yıktı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'e bağlı Kudüs belediyesinden ekipler polis eşliğinde Silvan beldesinin El-Bustan Mahallesi'ne baskın düzenledi. Filistinli Musa Bedran'a ait ev, İsrail güçlerinin nezaretinde ekiplerce yıkıldı. El-Bustan Mahallesi'nin, "Tevrat Bahçesi" adı verilen bir projenin hayata geçirilmesi amacıyla İsrail'in hedefindeki en kritik bölgelerden biri olduğu ifade ediliyor.

İsrail güçleri, 5 Kasım'da da El-Bustan Mahallesi'nde Filistinlilere ait 3 evi yıkmıştı. Mahallede bulunan 100 evin bir kısmı yıkılırken, diğerleri de İsrail'in yıkım tehdidi altında bulunuyor.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1288'i meskun mahal olmak üzere yaklaşık 3 bin 700 yapıyı yıktı.