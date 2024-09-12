Batı Şeria’da yeni gözaltı dalgası: İsrail Ordusu 40 Filistinliyi tutukladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nin yaptığı ortak açıklamaya göre, İsrail askerleri son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bu operasyonlarla birlikte, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 700'e ulaştı. Aynı süreçte, İsrail askerleri ile yerleşimcilerin düzenlediği saldırılarda ise 703 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli kurumlar, İsrail’in Batı Şeria’daki baskınlarının ve gözaltıların giderek arttığını vurgularken, bölgede tansiyonun daha da yükselmesinden endişe ediliyor.