Batı’dan Doğu’ya-Doğu’dan Batı’ya Türkçe biliyor muyuz?

Babası muhafazakâr bir politikacı, annesi ise Amerikalı zengin bir iş adamının kızıydı. 30 Kasım 1874 yılında Oxford’a 12 kilometre uzaklıktaki Woodstock adında bir kasabada dünyaya geldi, adını Winston koydular. Büyük dedesi John Winston Spencer, Marlborough’nın 7. düküydü. Büyük amcası bu unvanı devraldığı için babası sadece bir vatandaştı.

Görkemli Blenheim sarayında dadılar elinde büyüdü. Geç konuşmaya başladı. Konuşmaya başladıktan sonra da özürlü olduğu ortaya çıktı: Kekemeydi.

Yedi yaşında yatılı okula verildi. Tembel ve itaatsizdi. Bütün öğretmenleri ondan şikâyetçiydiler. Sınavlarda başarısız oluyor, sürekli sınıfta kalıyordu. Üç okul değiştirdi. Okul idaresinin ailesine yazdığı mektuplarda büyük bir hayal kırıklığı vardı. Horrow’daki bir öğretmeninin annesine yazdığı mektupta küçük Winston’nun unutkanlığından, dikkatsizliğinden ve uyumsuzluğundan şikâyet ediliyordu.

Kekemelikten mustarip ve alabildiğine dikkatsiz bu çocuğun gelecekte İngiliz dilinde en iyi metinlere ve konuşmalara imza atacağını kim bilebilirdi?

Bütün olumsuzluklara rağmen o kendi metotlarıyla kendini yetiştirmeye çalışıyordu. Dimosthenis gibi ağzına taş alarak değil de konuşarak ve en zor İngilizce kelimeleri sürekli tekrar ederek kekemelikten kurtuldu. Edebiyatla ilgilendi. Okuma merakı arttıkça ana diline daha çok hâkim olmaya başladı. Hazır cevap ve espriliydi.

Yirmi bir yaşında askeri okula yazıldı. Orada aradığı yeri bulduğunu düşündü. Renkli üniforması ve askerlikteki disiplin onun ruhuna uygundu. Askerliğin yanı sıra edebiyatla da ilgileniyordu. Askeri akademiyi bitirdikten sonra İmparatorluğun işgal ettiği Küba, Hindistan, Yemen gibi bölgelerinde bulundu, savaşlara katıldı. Orda gördüklerini çeşitli gazetelere yazdı. Bulunduğu bölgelerde en iyi askeri raporları yazan oydu.

1901 yılında askerlikten ayrıldı. Baba mesleği olan politikaya daha fazla ilgi duyuyordu. Çok geçmeden politikada ısındı ve Muhafazakâr Parti’de hızla yükseldi. Aynı yıl Oldham’dan milletvekili seçildi. Siyasi çalışmalarının yanı sıra yazmaya ve resim yapmaya da devam ediyordu. Ayrıca İmparatorluğun tarihi konusunda tarihçiler arasında bile pek de kötü sayılmazdı.

1908 yılında Londralı Margaret Clementine ile tanıştı. Aşkı ilk kez tadıyordu. Sevgilisine bütün kalbiyle bağlandı. Aynı yıl evlendiler.

Clementine’ye yüzlerce aşk mektubu yazdı. Saf, utangaç duygular ve dili ustaca kullanışı Time dergisinin onu en unutulmaz aşk mektupları yazarları listesine almasına neden oldu.

Politikada Muhafazakâr Parti’den milletvekili olsa da zaman zaman sola kayıyor ve Parti’nin sol kanadında olan biri olarak niteleniyordu. Politik konuşmaları, yaptığı espiriler, laf cambazlığı, akıl oyunlarındaki ustalığı onu bir anda hem politika arenasında hem de halk arasında parlatmıştı.

Bir gün, Avam Kamarası’ında bir kadın milletvekili ona, “Sarhoş!” diye seslenir. O gülümseyerek, “Hanımefendi, der, “Sarhoşluk yarın geçer ama çirkinlik ebedidir.”

Yaptığı espriler, çalışkanlığı ve zekâsı ile Artık Winston Çörçil adı herkesin dilindedir. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’nda Denizcilik Bakanı’dır. 1915 yılında Çanakkale’de Türklere karşı en büyük yenilgiyi tadar. Ama İngiltere Birinci Dünya Savaş’ından zaferle çıkınca Çörçil Hazine Bakanı olur. Artık İngiltere’nin ve dünyanın en önemli politikacılarından biridir. Öyle ki 1939 yılı İkinci Dünya Savaşı’na kadar yıldızı asla sönmez. Savaş sırasında önce “Savaş Bakanı” ardında da 1940 yılının Mayıs’ında başbakandır.

24 Ocak 1965 tarihindeki ölümüne kadar dünyanın en önemli insanlarından biri olarak görülür. Her sözü İngiltere’de bir deyim haline gelir. İngiliz dilinde Şekspir’den sonra eserlerinden en fazla alıntı yapılan insandır. Bu kekeme çocuk Çörçil, öldüğünde 73 ciltten oluşan 43 kitabın yazarıdır. Biyografisindeki anlatımı, tabiat ve insan tasviri, akıcı dili ona 1953 yılı Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandırmıştır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar yüzlerce uçakla Londra’yı bombalarken herkes bir şeyleri saklamak, kurtarmak telaşındadır. Onun, “Şekspir’in eserlerini saklayın, Şekspir’in dili kaldıkça İngiltere de kalır,” dediğini söylerler.

Kekeme çocuğun bir sözü daha vardır:

“Performansınızı başarıyla sonlandırmak istiyorsanız, aslanın ağzına kafanızı sokmalısınız!”

Türkiye’de politika yapmaya başladıktan sonra ölene kadar makamını terk etmek istemeyen “ölümsüz” politikacılardan halkın dilinde kalan kaç sözcük vardır acaba? Veya onlarca yıl hamasi konuşmalar yapan politikacılarımızın Türk diline kazandırdıkları herhangi bir zenginlik var mıdır?

Bizde yazdığı veya yazdırdığı konuşmayı bile doğru dürüst okuyamayan ve yıllarca Türk siyasi hayatında yerini koruyan politikacılar da vardır. Çünkü güzel halkımız, güzel dilimizin önemini, o dilin politikacı ağzında renklenmesinde, gelişmesindeki zevki asla umursamaz. Sadece hoşuna gidecek sloganlara ve onu geçmişin haşmetli hayallerine götürecek sözlere değer verir.

Hatta, merhum Cemil Meriç’in “Kamus, namustur” sözünü de dikkate almaz. Bu nedenle de son yüzyılda Türk dili büyük bir curcuna içindedir. Her grup kendine ayrı bir dil icat etmiştir. Yirmi beş yıl önceki Türkçe bile eski (!) bir dildir ve çoğu kelimelerini üniversite öğrencilerimiz bile anlamazlar. Bir yarışma programında bir üniversite öğrencisinin “mesuliyet” sözünü bile anlamaması bu ülkede normal hadiselerdendir.

Türkçe dünyanın en çok konuşulan diller arasında beşinci veya altıncı sıradadır. 220 milyondan fazla insan Türkçe konuşmaktadır. Ve yabancı filologların yazdıklarına göre Türkçe melodili ve matematiksel bir dildir.

1700’lü yıllarda İstanbul’da yaşayan ve “Türk Dilinin Unsurları” isimli kitabını yazan Fransız alim Pierre Fronçois Viguier, kitabının dokuzuncu sayfasında Türkçe hakkında şunları yazar:

“Zeki bir insan, günlük Türkçe’nin umulmadık derecede güzel ve sistemli yapısı karşısında, bu dili sanki bilim adamlarının düşünüp taşınarak ve anlaşarak ortaya çıkardıklarını zanneder ve hayretler içinde kalır.”

Viguier ve diğer bilim adamları böyle der ama günümüz Türk insanı için Türkçenin hiçbir önemi yoktur ve bu nedenle de her türlü fedakarlığa katlanarak çocuğunu bir yabancı dille eğitim yapan okula yazdırır.

Türkiye’de yapılan bir araştırmada bir çocuk ilköğretim çağında 1000-1500, ortaöğretimde 1500-2000, üniversitede ise 3000 kelimelik bir söz dağarcığına sahiptir. Buna karşılık Batı’daki çocuklarda bu oran iki katından fazladır.

Türkiye sadece kendi okullarında olan öğrencileri ihmal etmemiştir. Yurtdışında yaşayan binlerce Türk çocuğu da asimilasyona terk edilmişlerdir. Yapılan araştırmalarda Türk kökenli çocukların yüzde seksen beşi kendi aralarında ana dillerinde konuşmamaktadırlar.

Almanya’daki Yunan, Hollandalı gibi küçük azınlıklara sahip milletlerin kendi ana okulları, kendi orta ve liseleri olmasına rağmen sadece Almanya’da yaşayan üç milyona yakın Türkün bir tek lisesi yoktur.