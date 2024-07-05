Batıdan doğuya turizm göçü

'Buz Adam' olarak tanınan dağcı Ali Hıdır Öz liderliğindeki grup, Ege'nin yoğunluğundan kaçarak yaklaşık 1500 kilometre uzaklıkta bir maceraya atıldı. Çemişgezek'in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden grup, Tağar Çayı kıyısında kurulan plajda vakit geçirdi, yöresel oyunlar oynadı ve coğrafi işaretli dutun lezzetini deneyimledi.

Bodrum'un kalabalığından kaçarak Tunceli'nin doğasına sığınan grup, Ali Hıdır Öz'ün organizasyonuyla bir araya geldi.

Öz, "Arkadaşlarla tatil planı yaparken, Bodrum'un kalabalığından uzaklaşmaya karar verdik ve Çemişgezek'te yüzmeye karar verdik. Buranın serinliği, doğal ve tarihi güzellikleri her şeye değer" dedi.

Çemişgezek'e olan ziyaretten memnuniyetini dile getiren Zekeriya Gümüş, "Aydın'dan geldim ve buranın coğrafi özellikleri, folklorik zenginlikleri ve tarihi mekanları gerçekten şaşırtıcı" diye belirtti.

Ege'nin sularından sonra Çemişgezek'in serin sularında yüzmenin keyfini çıkaran Gülden Topbaş, "İzmirliyim ve Ege'nin her yerinde yüzdüm, ama Çemişgezek'in Tağar Çayı bambaşka bir deneyimdi" dedi.

İzmir Tire'den gelen Sevil Gök Bozkurt, "50 kişilik bir grupla geldik ve Tunceli'nin doğasına hayran kaldık. Çemişgezek beklediğimden daha büyük ve farklıydı" ifadelerini kullandı.

Jeoloji mühendisi Tülin İçözü, "Çemişgezek'in jeolojisi ve doğal güzellikleri beni büyüledi. Tunceli'nin jeolojik yapısı çok çekici ve burası jeopark haline gelirse sevinirim" dedi.

Manisa'dan gelen Huriye Deniz ise, "Çemişgezek'te geçirdiğimiz günler harika. Ege'ye benzemeyen bu coğrafya, dağları, ağaçları ve insanlarıyla çok farklı ve güzel" şeklinde konuştu.