Batıdan doğuya turizm göçü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batıdan doğuya turizm göçü

Ege'nin kalabalık sahillerinden uzaklaşmak isteyen 50 kişilik bir grup, İzmir'den yola çıkarak Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine ulaştı. Burada, Tağar Çayı'nın serin sularında yüzmenin ve huzurun tadını çıkardılar.

'Buz Adam' olarak tanınan dağcı Ali Hıdır Öz liderliğindeki grup, Ege'nin yoğunluğundan kaçarak yaklaşık 1500 kilometre uzaklıkta bir maceraya atıldı. Çemişgezek'in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden grup, Tağar Çayı kıyısında kurulan plajda vakit geçirdi, yöresel oyunlar oynadı ve coğrafi işaretli dutun lezzetini deneyimledi.

Bodrum'un kalabalığından kaçarak Tunceli'nin doğasına sığınan grup, Ali Hıdır Öz'ün organizasyonuyla bir araya geldi.

Öz, "Arkadaşlarla tatil planı yaparken, Bodrum'un kalabalığından uzaklaşmaya karar verdik ve Çemişgezek'te yüzmeye karar verdik. Buranın serinliği, doğal ve tarihi güzellikleri her şeye değer" dedi.

Çemişgezek'e olan ziyaretten memnuniyetini dile getiren Zekeriya Gümüş, "Aydın'dan geldim ve buranın coğrafi özellikleri, folklorik zenginlikleri ve tarihi mekanları gerçekten şaşırtıcı" diye belirtti.

Ege'nin sularından sonra Çemişgezek'in serin sularında yüzmenin keyfini çıkaran Gülden Topbaş, "İzmirliyim ve Ege'nin her yerinde yüzdüm, ama Çemişgezek'in Tağar Çayı bambaşka bir deneyimdi" dedi.

İzmir Tire'den gelen Sevil Gök Bozkurt, "50 kişilik bir grupla geldik ve Tunceli'nin doğasına hayran kaldık. Çemişgezek beklediğimden daha büyük ve farklıydı" ifadelerini kullandı.

Jeoloji mühendisi Tülin İçözü, "Çemişgezek'in jeolojisi ve doğal güzellikleri beni büyüledi. Tunceli'nin jeolojik yapısı çok çekici ve burası jeopark haline gelirse sevinirim" dedi.

Manisa'dan gelen Huriye Deniz ise, "Çemişgezek'te geçirdiğimiz günler harika. Ege'ye benzemeyen bu coğrafya, dağları, ağaçları ve insanlarıyla çok farklı ve güzel" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Bursa'da filmlere konu olacak hırsızlık
Filmlere konu olacak hırsızlık
Mersin’de trafik kazası. 1 ölü
Mersin’de trafik kazası. 1 ölü
Son Haberler
Acun Ilıcalı sevgilisini sürat motorunda gezdirdi. Para var mutluluk var Magazin
Acun Ilıcalı sevgilisini sürat motorunda gezdirdi. Para var mutluluk var
Erkek erkeğe inziva kampında çekilen görüntüler olay yarattı Gündem
Erkek erkeğe inziva kampında çekilen görüntüler olay yarattı
Cinci Hoca 2 erkek çocuğa dehşeti yaşattı. ‘Cin musallat oldu’ diyerek defalarca istismar etti Gündem
Cinci Hoca 2 erkek çocuğa dehşeti yaşattı. ‘Cin musallat oldu’ diyerek defalarca istismar etti
'Dur' ihtarına uymadı. Polis memurunu metrelerce sürükledi Gündem
'Dur' ihtarına uymadı. Polis memurunu metrelerce sürükledi
Bodrumspor'un tek hedefini açıkladı Spor
Bodrumspor'un tek hedefini açıkladı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar Keşfet
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar
Arda'nın atası ortaya çıktı. İlk defa göreceksiniz Spor
Arda'nın atası ortaya çıktı. İlk defa göreceksiniz