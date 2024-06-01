Batık gayrimenkul şirketi Evergrande'ye rekor ceza

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) tarafından yapılan açıklamada, Hengda Gayrimenkul Grubu'nun yanıltıcı bilançolarla usulsüz borç tahvili çıkardığı tespit edildi. Şirketin 2019 ve 2020 yıllarına ait mali bilançolarında gelir ve karlılığını olduğundan fazla gösterdiği ve bu dönemde çıkardığı beş kurumsal borç tahvilinden 20,8 milyar yuan (yaklaşık 2,925 milyar dolar) gelir elde ettiği belirtilerek, bu miktarın yüzde 20'sine tekabül eden 4,16 milyar yuanı (yaklaşık 585 milyon dolar) geri ödemesi istendi.

Komisyon ayrıca, şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Hui Ka Yan'a, usulsüz işlemler nedeniyle 47 milyon yuan (yaklaşık 6,6 milyon dolar) para cezası verdi ve onu hisse senedi piyasalarından ömür boyu men etti.

Çin'in önde gelen inşaat ve emlak şirketlerinden biri olan Evergrande, giderek derinleşen borç kriziyle karşı karşıya kalmıştı. Şirketin toplam borç yükümlülüğü 300 milyar doları aşarken, vadesi gelen borçlarını ödeyemediği için temerrüde düşmüştü. Alacaklıların Hong Kong'da açtığı dava sonucunda mahkeme, borçların ödenmesi amacıyla şirket varlıklarının tasfiyesine karar vermişti.

Borç problemlerine ek olarak, şirket hakkında düzenleyici kurumlar ve adli makamlarca soruşturma başlatılmış ve Yönetim Kurulu Başkanı Hui, adli gözetim altına alınmıştı.