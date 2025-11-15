Hem firmaların hem de bireylerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için aldığı krediler adeta batık hale geldi. Ortaya çıkan tablo ekonomideki korkunç durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenden BloombergHT’nin derlediği verilere göre, ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı altı yılın en yüksek seviyesine çıktı.

7 Kasım ile biten haftada bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, yaklaşık 27 milyar 317 milyon lira artışla 21 trilyon 608 milyar 172 milyon liraya çıktı. Toplam mevduat da bankalar arası dahil 366 milyar 212 milyon lira azaldı ve 25 trilyon 5 milyar 327 milyon TL oldu.

13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme; geçen hafta ticari kredilerde yüzde 20,6 ile yatay seyrini sürdürürken, tüketici kredi büyümesi de hız kesti. Bir önceki hafta olan 31 Ekim’de yüzde 48,8 olan tüketici kredi büyümesi, 7 Kasım haftasında yüzde 46,9 oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ

Tüketici kredileri toplamı, 2 trilyon 702 milyar 177 milyon liraya çıkarken, bu tutarın 647 milyar 261 milyon TL’si (%23,95’i) konut, 48 milyar 932 milyon lirası (%1,81’i) taşıt ve 2 trilyon 5 milyar 985 milyon lirası (%74,23’ü) ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 742 milyon lira artarak 3 trilyon 229 milyar 284 milyon lira oldu.

TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI 6 YILIN ZİRVESİNDE

7 Kasım haftasında ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı altı yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 8 milyar 428 milyon lira artışla 541 milyar 944 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 396 milyar 483 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 563 milyon lira artarak 4 trilyon 652 milyar 238 milyon lira oldu.