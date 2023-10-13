Batırık nasıl yapılır? MasterChef All Star batırık tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’da takım oyunu gerçekleşti. Şefler yarışmacılardan Akdeniz yöresine ait yemeklerden yapmalarını istedi ve bu yemek çeşitlerinden biri de Mersin yöresine ait batırık oldu. Peki, Batırık nasıl yapılır? MasterChef All Star batırık tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Batırık nasıl yapılır? MasterChef All Star batırık tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler yarışmacılardan Akdeniz yöresine özgü yemekleri yapmaları istedi. Mersin yöresine ait batırık yemeğini her iki takımda en doğru şekilde yapmaya çalıştı ve MasterChef sonrası batırık tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, Batırık nasıl yapılır? MasterChef All Star batırık tarifi için malzemeler neler?

İşte Batırık tarifini sizler için derledik…

BATIRIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 su bardağı bulgur (ince ,esmer)

- ½ çay bardağı tahin

- 1 çay bardağı yer fıstığı (kavrulmuş)

- 1 çorba kaşığı biber salçası

- Kuru domates (arzuya göre)

- 1 adet kuru soğan

- 2 Adet domates

- 2 Adet salatalık

- Yarım demet maydanoz

- Yarım demet nane

- 2 adet yeşil biber

- 3 yaprak marul

- 3 adet taze soğan

- Lahana (kıyılmış arzuya göre, haşlanmış)

- ½ çay bardağı zeytinyağı

- ½ çay bardağı limon suyu

- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

- 1 çay kaşığı kimyon

- 5-6 su bardağı soğuk su

- 2 çay bardağı sıcak su

- Nar ekşisi

- Tuz

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BATIRIK NASIL YAPILIR?

Tahini küçük bir teflon tavaya alıp hafif kavuralım.

Bulgurumuzu 1,5 çay bardağı sıcak su ile ıslatalım.

Yer fıstığımızı robottan geçirelim veya bildiğiniz yöntemle küçük parçalar haline getirelim.

Tahin, bulgur, yer fıstığı, kimyonu derin yoğurma kabında kaşıkla karıştıralım.

Bu tarifin özelliği tüm sebzelerin en ince boyutta ve küçük boyutta doğranmasıdır. Salatalıklar cacıklık, domatesler minik küp, biber, taze soğanlar, nane maydanoz, marul ince kıyılmış hazırlanır. Bulgur karışımımıza kuru soğanı rendeleyin, salçayı ekleyin. Karışımı 1-2 dk. birer tutam nane ve maydanozla yoğurun.

Yeşil biber ,taze soğan, nane, maydanoz, domates, salatalığı sırasıyla ekleyin. Zeytinyağı limon suyunu, pul biberi, tuzunu ekleyin. Elinizle hafifçe karıştırın.

Batırığı ,susuz tüketmek istiyorsanız, kısır halindeyken bir tabağa ayırın, kalanını soğuk suyla sulandırın. Tamamını sulandırmak için 5-6 bardak su ekleyin. Çukur tabağa aldığınız batırığı ince kıyılmış marul veya lahana ekleyerek servis yapın.

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