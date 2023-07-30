Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden İlan

Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2023 / 00:01

Tebligat Yapılamayan Dahili Davalı Abdulmecit Çobanoğlu - 32428373800

Dahili Davalı Mehmet Selim Tekin - 30991421706

Davacı Adil Beyazköy vs. vekili tarafından davalılar Abdulmecit Çobanoğlu vs. aleyhine açılan 2022/197 E. sayılı Tapu İptali Ve Tescil davasında davacılar vekili; müvekkillerinin murisinin Mirze oğlu Ahmet olduğu, dava konusu Batman İli Girberaşik Köyü 89 parsel kaydı gibi 90 parsel nolu taşınmazın adına tescil olması gerekirken herhangi bir dayanak bulunmadan Hasan oğlu Ahmet Özalp adına tescil edildiğini, davalı adına kayıtlı Batman, Merkez İlçesi Girbereşik Köyü 90 parsel nolu taşınımazdan ifrazen 129 ada 15 ve 129 ada 35 parsel nolu taşınmazların iptali ile müvekkilleri adına tesciline karar verilmesi için açılan davada dahili davalılar Abdulmecit Çobanoğlu, Mehmet Selim TEKİN'in Davaya tebliğden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceği, cevap dilekçesinde tüm delillerini ve açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirebileceği; elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer verebileceği dava dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.