BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Yayın Tarihi: 22 Haziran 2023 / 00:01

Dosya No: 2022/175 Esas 12/06/2023 Davacı DSİ Genel Müdürlüğü ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;Mahkememizin 15/12/2022 tarihli kararında;

1-Davanın KABULÜNE;

2-Batman İli, Merkez İlçesi, Kılıç Köyü, Zihri Göl Mevkii, 822 nolu parselde 299,33 mt2, 823 nolu parselde 684,00 mt2, 824 nolu parselde 1.473,33 mt2, 825 nolu parselde 80,00 mt2, 828 nolu parselde 2.605,00 m2, 829 nolu parselde 195,00 mt2 olan taşınmazların kamulaştırma bedelinin 269.082,48 TL olduğunun TESPİTİNE, dava konusu taşınmazın tapu kaydında yer alan ipotek, haciz ve şerhlerin bedele YANSITILMASINA,

3-Mahkememizce tespit edilen 269.082,48 TL kamulaştırma bedelinin davalılara tapu kaydında ve mirasçılık belgesinde yer alan hisseleri oranında derhal ödenmesine, (mükerrer ödemeye yol açmamak, var ise önceki ödemeler dikkate alınmak suretiyle)

4-Dava dört ay içinde sonuçlandırılmadığından, ilk kararda tespit edilen kıymet takdir raporunda belirlenen ve ödenmesine karar verilen 110.507,33 TL bedele 08/06/2017 tarihinden ilk karar tarihi olan 14/12/2018 tarihine kadar, ilk kaldırma ilanından sonra artan ve nemalandırılmasına karar verilen 158.575,15 TL bedele 08/06/2017 tarihinden üçüncü karar tarihi olan 15/12/2022 tarihine kadar yasal faiz işletilerek davacıdan tahsili ile davalılara tapu kaydında ve mirasçılık belgesinde yer alan hisseleri oranında ödenmesine, (mükerrer ödemeye yol açmamak, var ise önceki ödemeler dikkate alınmak suretiyle)

5-Dava konusu Batman İli, Merkez İlçesi, Kılıç Köyü, Zihri Göl Mevkii, 822 nolu parselde 299,33 mt2, 823 nolu parselde 684,00 mt2, 824 nolu parselde 1.473,33 mt2, 825 nolu parselde 80,00 mt2, 828 nolu parselde 2.605,00 mt2, 829 nolu parselde 195,00 mt2 taşınmazların davalı adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya TESCİLİNE ve baraj gölü sahası içerisinde kalması sebebiyle 3402 sayılı Kanun md. 16/C uyarınca tapudan TERKİNİNE, bu hususta Tapu Müdürlüğüne yazı yazılmasına,

6-Kamulaştırma Kanununun md.10/8 uyarınca kararın bir örneğinin taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu Batman Tapu Müdürlüğüne ve tespit edilen kamulaştırma bedelinin yatırıldığı Vakıfbank Batman şubesine GÖNDERİLMESİNE,

7-Davalı adına bankaya depo edilen kamulaştırma bedelinin davalılara tapu kaydı ve mirasçılık belgesinde yer alan hisseleri oranında mükerrer ödemeye yol açmamak ve daha önce yapılmış olan ödemeler dikkate alınarak derhal ödenmesi amacıyla Vakıfbank Batman şubesine müzekkere yazılmasına,

8-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer OLMADIĞINA,

9-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

10-Bir kısım davalılar kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT gereği 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalılara VERİLMESİNE,

11-Karar kesinleştikten sonra dosyada gider avansı kalması halinde davacıya İADESİNE,

Dair verilen karar tescil yönünden kesin bedel yönünden davalı Abdurahman KAYA ve bir kısım davalılar vekili Av. M. Cemal İLGE ve davalı Dilşad Dergül KAYA ve bir kısım davalılar vekili Av. M. Sabih ÖZER yüzlerine karşı kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Gaziantep BAM istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı."

Şeklinde hüküm kurulmakla; mahkememizce verilen karar ve istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan davalı 31823428832 TC Kimlik Numaralı Yakup BAYMAZ' a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.