Batman Emniyet Müdürü belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu yerel seçimde belediye başkanı adayı olmak için görevinden istifa etti. Kıraç, memleketi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinden aday olacak.

KAYNAK: DHA
Batman Emniyet Müdürü belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, memleketi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinden başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Polis Başmüfettişi iken 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, emniyet müdürleri kararnamesi kapsamında Batman Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Köroğlu Kıraç, 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerde memleketi Kahramanmaraş'ın ilçesi Göksun'dan belediye başkan aday adayı olmak için istifa etti.

Kentte 4 yıldır görev yapan Kıraç, “Memleketim Göksun'dan belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunmak için istifa ettim. Kendi memleketimde kendi insanlarımıza bilgilerimi ve tecrübelerimi orada hizmete dönüştürmek için aday adaylığı başvurusunda bulunacağım” dedi.

Kıraç sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda, "Batman... Çok kıymetli dostlarım; Veda etmiyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ben sizleri unutmayacağım, haklarınızı helal edin, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

batman-emniyet-muduru-kirac-belediye-baskan-adayligi-icin-gorevinden-istifa-etti-7109-dhaphoto2.jpg

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun'a yoğun ilgi Spor
Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun'a yoğun ilgi
Alanya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu Gündem
Alanya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu
100.yılların buluşması kulakların pasını sildi Kültür Sanat
100.yılların buluşması kulakların pasını sildi
Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Asi nehrine düşen ineği itfaiye kurtardı Gündem
Asi nehrine düşen ineği itfaiye kurtardı
Hatay'da seyir halindeki araç birden bire alevler içinde kaldı Gündem
Hatay'da seyir halindeki araç birden bire alevler içinde kaldı
Kontrolden çıkan araç köprüden nehre uçtu Yaşam
Kontrolden çıkan araç köprüden nehre uçtu