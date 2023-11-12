Batman Emniyet Müdürü belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, memleketi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinden başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Polis Başmüfettişi iken 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, emniyet müdürleri kararnamesi kapsamında Batman Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Köroğlu Kıraç, 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerde memleketi Kahramanmaraş'ın ilçesi Göksun'dan belediye başkan aday adayı olmak için istifa etti.

Kentte 4 yıldır görev yapan Kıraç, “Memleketim Göksun'dan belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunmak için istifa ettim. Kendi memleketimde kendi insanlarımıza bilgilerimi ve tecrübelerimi orada hizmete dönüştürmek için aday adaylığı başvurusunda bulunacağım” dedi.

Kıraç sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda, "Batman... Çok kıymetli dostlarım; Veda etmiyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ben sizleri unutmayacağım, haklarınızı helal edin, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.