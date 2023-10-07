Batman-Hasankeyf karayolunda feci kaza: 7 yaralı

Kazada bir otomobil refüjün üzerine çıkarken, diğer otomobilin lastikleri yerinden fırladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobiller çarpıştı

Olay, Batman-Hasankeyf karayolunda Kılıç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasankeyf’ten gelmekte olan 58 FV 272 plakalı otomobil ile 52 ZA 464 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil refüjün üzerine çıkarken, diğer otomobilin lastikleri yerinden fırladı.

Yaralılara müdahale

Kazada iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın neden kaynaklandığı ve yaralıların durumunun ne olduğu araştırılıyor.