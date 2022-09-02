Batman Hasankeyf SYDV işçi alacak

İŞKUR’un yayımlanan ilana göre; Batman Hasankeyf, SYDV geçici hasta ve yaşlı bakım elemanı 2 işçi alacak.
Son başvuru tarihi 8 Eylül 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkûm olmamak
En az ilkokul mezunu olması
Hasta ve yaşlı refakatçisi ya da ev ve kurum temizliği sertifikası bulunmak
Hasankeyf ilçesi sınırları içinde en az 6 ay ikamet ediyor olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
25-50 yaş aralığında olmak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı ve temizlik alerjisine karşı alerjisi bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Hasta ve yaşlı refakatçisi ya da ev ve kurum temizliği sertifikası
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
İkametgâh belgesi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
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