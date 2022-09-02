Batman Hasankeyf SYDV işçi alacak

İŞKUR’un yayımlanan ilana göre; Batman Hasankeyf, SYDV geçici hasta ve yaşlı bakım elemanı 2 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 8 Eylül 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkûm olmamak

En az ilkokul mezunu olması

Hasta ve yaşlı refakatçisi ya da ev ve kurum temizliği sertifikası bulunmak

Hasankeyf ilçesi sınırları içinde en az 6 ay ikamet ediyor olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

25-50 yaş aralığında olmak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı ve temizlik alerjisine karşı alerjisi bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Hasta ve yaşlı refakatçisi ya da ev ve kurum temizliği sertifikası

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

İkametgâh belgesi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı