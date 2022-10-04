Batman merkezli terör operasyonu. 10 şüpheli yakalandı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Batman kent merkezi ile Kozluk, Sason ilçeleri ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Hüseyin A, Nizam A, Fırat B, İdris Y, Adil K, Şafi A, Sertaç A, İdris D, İbrahim O. ve Sadullah K. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)
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