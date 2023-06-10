Batman merkezli terör operasyonu: 4 tutuklama

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 3 ilde eş zamanlı yürütülen Batman merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Batman merkezli terör operasyonu: 4 tutuklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Batman, Siirt ve Diyarbakır'da, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Terörizmin Finansmanı" operasyonu kapsamında, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 4'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla, 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, AK-47 piyade tüfeği, 202 AK-47 fişeği, 6 şarjör, 7,65 mm tabanca, 14 tabanca fişeği, 2 şarjör, dron ve SD kartı, drona monte edileceği değerlendirilen aparat, av tüfeği, jeneratör ile çok sayıda örgütsel doküman ve dron eğitimine yönelik notlar ele geçirildi.

Öne Çıkanlar
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Son Haberler
Karnından ameliyat edilen Papa, gelecek haftayı da hastanede geçirecek Dünya
Karnından ameliyat edilen Papa, gelecek haftayı da hastanede geçirecek
Avrupa'nın en iyileri Sakarya'da yarıştı Spor
Avrupa'nın en iyileri Sakarya'da yarıştı
AKP’li belediyeden Bilal Erdoğan’ın okuluna özel düzenleme Güncel
AKP’li belediyeden Bilal Erdoğan’ın okuluna özel düzenleme
Elizabeth Hurley genç kalmak için günde 6 defa yapıyor Magazin
Elizabeth Hurley genç kalmak için günde 6 defa yapıyor
Meslektaşının vurduğu polis hayatını kaybetti Yaşam
Meslektaşının vurduğu polis hayatını kaybetti
Jesus'un aklı kupada: Kazanmak istiyoruz Spor
Jesus'un aklı kupada: Kazanmak istiyoruz
Şeyh Mansur 13 yıl sonra Manchester City için İstanbul'da Spor
Şeyh Mansur 13 yıl sonra Manchester City için İstanbul'da