Batman Petrolspor'dan Afyonspor'a etkili yanıt

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Batman Petrolspor, ligin 12'nci haftasında Afyonspor'u ağırladı. Batman Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi ekip, maçın erken dakikalarında öne geçerek rakibine üstünlük kurdu. 2'nci dakikada Tunahan Çiçek'in attığı golle 1-0 öne geçen Batman Petrolspor, 30'uncu dakikada Atabey Çiçek'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı, Batman Petrolspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Afyonspor, maçın 58'inci dakikasında Mustafa Erkasap'ın golüyle durumu 2-1'e getirmeyi başardı. Ancak, Batman Petrolspor'un 81'inci dakikada Cemal Azad Demir ile bulduğu gol, maçın sonucunu belirledi ve ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-1 kazanarak puanını 24'e çıkardı.
18 Kasım 2024 Pazartesi