Batman saçlarını sıfıra vurdu. Yeni imajını görenler şok oldu

Batman rolüyle tanınan 50 yaşındaki İngiliz oyuncu Christian Bale, Maggie Gyllenhaal'ın yönettiği The Bride'daki rolü için kafasını kazıdı.

Kendini rollere göre tamamen dönüştüren bir metod oyuncusu olarak tanınan Bale’in saçlarını sıfıra vurması takipçileri tarafından cesur bir hareket olarak yorumlandı.

Kafasını The Bride’da canlandıracağı Frankenstein rolü için kazıyan ünlü oyuncu son olarak 24 yıllık eşi Sibi Blažić ile yürüyen merdivenden inerken görüntülendi.

Bale, yürüyen merdivenden inerken eşine sarılmayı hiç bırakmadı.