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Batman Üniversitesi akademik personel alacak

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 06:45
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Batman Üniversitesi akademik personel alacak

Batman Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete’de Batman Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi statüdedir.” Denildi.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi. (Adaylar başvurdukları anabilim dalını belirtecektir)

2- Özgeçmiş.

3- Öğrenim Belgeleri.

4- Yayın Listesi.

5- Hizmet Belgesi. (Batman Üniversitesinde görev yapanlar Personel Daire Başkanlığından, diğer kurumlarda görev yapanlar görev yaptıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

6- Puanlama Şablonu. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir)

7- Nüfus cüzdan fotokopisini.

8- Fotoğraf. (2 adet)

9- Bilimsel çalışma ve yayın dosyas

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.

2- Doçent kadrosuna başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

3- Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

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