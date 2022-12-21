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Batman Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alım ilanına çıktı

Batman Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, Dr. öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.  

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:26
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Batman Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alım ilanına çıktı

Batman Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alım ilanına çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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