Batman’da 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

Batman'da düzenlenen operasyonda 25 kilo 736 gram esrar ele geçirilirken, yakalanan 3 kişi tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Batman’da 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı belirlendi.

Kent girişlerinde önlem alan ekipler tarafından yakalanan araçta, cumhuriyet savcısının talimatı ile adli arama yapıldı. Aramada 25 kilo 736 gram skunk esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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