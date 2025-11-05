Batman Valiliği koordinesinde Batman Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından organize edilen fuarın açılışı amacıyla tören düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, Batman'ın çevre illerinden aldığı nüfus ile büyük bir şehir haline geldiğini, gastronomisinin de bu yönde şekillendiğini söyledi.

Okunan dua ve kesilen kurdele ile fuarın açılışı gerçekleştirildi. Fuarda, 12 şef ve 12 akademisyen tarafından çeşitli workshoplar, canlı performanslar ve söyleşi düzenlenecek. Fuar, 16 Kasım'a kadar sürecek.