Batman'da 3'üncü kat balkonundan düşen kız çocuğu, hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Batman'da 3'üncü kat balkonundan düşen kız çocuğu, hayatını kaybetti

Batman'da, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen E.A. (13) isimli kız çocuğu, hayatını kaybetti.

Batman'da, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen E.A. (13) isimli kız çocuğu, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.A. isimli kız çocuğu, oturdukları apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.A.'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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