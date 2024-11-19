Batman'da 4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kaynak: AA
Batman'da 4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekiplerce tespit edilen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 18 kilo 450 gram skunk, 2 AK-47 otomatik tüfek, 3 şarjör, 204 fişek, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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