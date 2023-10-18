Batman'da 5 gündür haber alınamayan uzman çavuş evde ölü bulundu

Batman’da 5 gündür kendisinde haber alınamayan uzman çavuş, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

KAYNAK: İHA
Batman'da 5 gündür haber alınamayan uzman çavuş evde ölü bulundu

Alınan bilgilere göre, merkez Belde Mahallesi F1 Home Konutlarında ikamet eden uzman çavuş Adem Y.'nin ev sahibi kirayı almak için eve gitti. Kapıyı çalan ev sahibi, haber alamayınca durumu emlakçı ve askerin arkadaşına bildirdi. Emlakçı ve askerin arkadaşı da kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girerek Adem Y.'nin silahlı vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir çocuk babası olan uzman çavuşun daireyi 20 gün önce kiraladığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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