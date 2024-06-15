Batman'da 5 katlı binada yangın: 6 kişi kurtarıldı

Kaynak: DHA
Batman'da 5 katlı binada yangın: 6 kişi kurtarıldı

Batman'da, 5 katlı bir binanın odunluğunda çıkan yangında aralarında bebeklerin de bulunduğu 6 kişi evlerinde mahsur kaldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle odunlukta çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman binayı sardı ve içeride mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen kişilere ambulansta müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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