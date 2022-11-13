13 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aileler arası silahlı kavga çıktı: 3 ölü, 4 yaralı

Aileler arası silahlı kavga çıktı: 3 ölü, 4 yaralı

Batman’da, İkiztepe köyünde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 13:28
Takip Et

Batman’da aileler arası silahlı kavga çıktı: 3 ölü, 4 yaralı

Aileler arası silahlı kavga çıktı: 3 ölü, 4 yaralı
+
Aa
-

Batman'a bağlı İkiztepe köyünde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Silahlı olayda, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.

Durumun 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak kentteki hastaneleri sevklerini sağladı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Şirin Akın, Asker Akın ve Sadık Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının tedavisi devam ediyor. Güvenlik güçleri ola yerinden güvenlik önlemlerini aldı, olayla ilgili incelemeler sürüyor.(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
1
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
2
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
3
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
4
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
5
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
6
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
7
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Avrasya Tüneli'nden geçiş rekoru kırıldı! 71 bin 110 araç geçti
﻿Avrasya Tüneli'nden geçiş rekoru kırıldı! 71 bin 110 araç geçti
﻿Avrasya Tüneli'nden geçiş rekoru kırıldı! 71 bin 110 araç geçti
﻿Cami minaresinde intihar girişiminde bulunmuştu: Bu sefer de üst geçide çıktı
﻿Cami minaresinde intihar girişiminde bulunmuştu: Bu sefer de üst geçide çıktı
﻿Cami minaresinde intihar girişiminde bulunmuştu: Bu sefer de üst geçide çıktı
﻿Aileler arası silahlı kavga çıktı: 3 ölü, 4 yaralı
﻿Aileler arası silahlı kavga çıktı: 3 ölü, 4 yaralı
﻿Aileler arası silahlı kavga çıktı: 3 ölü, 4 yaralı
﻿Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da birinci oldu
﻿Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da birinci oldu
﻿Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da birinci oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.