Arılara fısıldayan Batmanlı Mehmet şok yaşattı

İHA'nın haberine göre, Sason ilçesi İncesu köyünde yaşayan ve geçimini arıcılık yaparak sağlayan Mehmet Hadi Yıldırım, ilginç olduğu kadar da insanın korkuya kapılmasına neden olan bir gösteriye imza attı.

Batman'da arılara fısıldayan adam olarak anılan Mehmet Hadi Yıldırım, koruyucu kıyafetleri olmadan yarı çıplak halde onbinlerce arının arasında korkusuzca dolaştı.

Kovandan ayrılan arıları elleriyle ve vücudunun çeşitli yerlerinde oturmalarını sağlayan Yıldırım'ın arı kaplı vücudunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.