Batman’da bir araçta yüklü miktarda havai fişek ve patlayıcı ele geçirildi

Batman'da bir minibüste yapılan aramada, yasa dışı gösterilerde kullanılmak üzere büyük miktarda havai fişek, torpil ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bir minibüste yasa dışı gösterilerde kullanılmak üzere havai fişek ve torpil yüklendiği ve bunların göstericilere dağıtılacağı belirlendi. Yapılan aramada, minibüsün içinden şu malzemeler çıktı:

72 kutu havai fişek

45 adet meşale

300 adet torpil

2 adet sapan

8 adet bilye

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.