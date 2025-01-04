Batman'da bir evde yapılan aramada uzun namlulu kaçak silah ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman'da bir evde yapılan aramada uzun namlulu kaçak silah ele geçirildi

Batman'ın Beşiri ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan amada 7.62 mm çapında 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği ve muhattı ele geçirildiği bildirildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir ev aramasında 7.62 mm çapında 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Beşiri Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 03.01.2025 tarihinde birlikte hareket ederek Beşiri ilçesinde bir bireyin evinde arama yaptı. Bu aramada, bir adet 7.62 mm çapındaki Kaleşnikof piyade tüfeği, bir şarjör ve 43 adet 7.62 mm dolu mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç devam etmektedir."

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