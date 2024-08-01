Batman'da bir grup İsrail'e tepki için toplandı! Starbucks'a sopa ve sandalyelerle saldırdılar

Batman’da, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Turgut Özal Bulvarı’nda bir grup, İsrail’i protesto için toplandı.

Bu sırada gruptakilerden bazıları, bulvardaki bir alışveriş merkezinin giriş katında bulunan bir kahve zinciri şubesine İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı.

Polis ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile gruptakilere tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan olaylarda bazı şüpheliler de gözaltına alındı. İş yerinde büyük çapta hasar oluşurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

İş yerine saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.