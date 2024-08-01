Batman'da bir grup İsrail'e tepki için toplandı! Starbucks'a sopa ve sandalyelerle saldırdılar

Kaynak: DHA
Batman'da bir grup İsrail'e tepki için toplandı! Starbucks'a sopa ve sandalyelerle saldırdılar

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran’da suikast sonucu öldürülmesinden sonra İsrail’i protesto eden Batman'da bir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle bir kahve zinciri şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Saldırı anı, saniye saniye kaydedildi.

Batman’da, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Turgut Özal Bulvarı’nda bir grup, İsrail’i protesto için toplandı.

88327-001.jpg

Bu sırada gruptakilerden bazıları, bulvardaki bir alışveriş merkezinin giriş katında bulunan bir kahve zinciri şubesine İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı.

88327-2-001.jpg

Polis ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile gruptakilere tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan olaylarda bazı şüpheliler de gözaltına alındı. İş yerinde büyük çapta hasar oluşurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

88327-3-001.jpgİş yerine saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler
Haniye suikastı sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
Galatasaray'da Yunus Akgün depremi
Yatırım yapanlar ecel terleri dökecek. 3 hisseye resmen el konuldu
Tokat'ta 450 milyon euroluk mühimmat fabrikası kuruluyor
Ali Koç İmamoğlu buluşmasında akılları karıştıran detay
Ağustos Temmuz'u aratacak. İslam Memiş 'hazırlık yapın' diyerek uyardı
Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık
Doğal gaza dev zam. Bu kış zor geçecek!
Son Haberler
İkinci el piyasası çakılacak: Otomotiv devinden görülmedik fiyat kampanyası Otomotiv
İkinci el piyasası çakılacak: Otomotiv devinden görülmedik fiyat kampanyası
AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde Gündem
AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
O kişilere 10 bin TL destek verilecek! İlk ödemeler Ağustos'ta... Ekonomi
O kişilere 10 bin TL destek verilecek! İlk ödemeler Ağustos'ta...
Önlerini kesti, motosikletliyi ve genç kızı defalarca yumrukladı Yerel Haberler
Önlerini kesti, motosikletliyi ve genç kızı defalarca yumrukladı
Kilosu 5 bin liradan satışa çıktı. Tadabilene aşk olsun Ekonomi
Kilosu 5 bin liradan satışa çıktı. Tadabilene aşk olsun
Türkiye neden Venezuela’nın yanında yer alıyor Yazarlar
Türkiye neden Venezuela’nın yanında yer alıyor