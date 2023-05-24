Batman'da bir şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı

Batman kent merkezinde İl Jandarma Komutanlığınca, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik ve kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu bir şüphelinin üzerinden 5 adet ruhsatsız tabanca, 92 adet tabanca fişeği, 500 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu hap, 450 euro, 400 dolar ve 12 bin 200 TL ele geçirildi.



Operasyonda yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.