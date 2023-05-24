Batman'da bir şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir şüphelinin üst aramasında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman'da bir şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı

Batman kent merkezinde İl Jandarma Komutanlığınca, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik ve kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu bir şüphelinin üzerinden 5 adet ruhsatsız tabanca, 92 adet tabanca fişeği, 500 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu hap, 450 euro, 400 dolar ve 12 bin 200 TL ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu: Siyaseti, kutsalımız olan bu caminin içine niye sokuyorsunuz Siyaset
Ekrem İmamoğlu: Siyaseti, kutsalımız olan bu caminin içine niye sokuyorsunuz
Konya'da vincin çarptığı üst geçitteki çocuk yaralandı Güncel
Konya'da vincin çarptığı üst geçitteki çocuk yaralandı
İdil ne demek? İdil isminin anlamı nedir? Keşfet
İdil ne demek? İdil isminin anlamı nedir?
Stresi yok eden bitkiler Şifalı Bitkiler
Stresi yok eden bitkiler
Rusya: Kiev'e silah sevkiyatı, hedeflerimizden vazgeçirmeyecek Dünya
Rusya: Kiev'e silah sevkiyatı, hedeflerimizden vazgeçirmeyecek
İşte Söğüt Ağacının müthiş etkileri Şifalı Bitkiler
İşte Söğüt Ağacının müthiş etkileri
78 yaşındaki ünlü aktör uzmanı olduğu konuyu açıkladı Magazin
78 yaşındaki ünlü aktör uzmanı olduğu konuyu açıkladı