Batman’da feci kaza: 3 yaralı

Kaynak: İHA

Batman Diyarbakır karayolunda kaza meydana geldi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince takla atarak durabildi. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Batman Diyarbakır Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 33 NS 155 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin takla atması sonucu isimleri öğrenilemeyen 3 kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi çıkartı.

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Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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