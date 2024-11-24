Batman’da feci kaza: Kadınlardan biri öldü. Geriye bu görüntüler kaldı

Kaynak: DHA
Batman’da feci kaza: Kadınlardan biri öldü. Geriye bu görüntüler kaldı

Batman’da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadından biri öldü biri yaralandı. Sosyal aktivitelerde yer alan kadınların bir gün önce Konak köyünde öğrencilere kıyafet yardımı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Taziyeden dönen Fikriye Çetin ve Fidan Özerdem'e, yolun karşısına geçerken M.S.K. (40) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fikriye Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Fidan Özerdem ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Özerdem'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan M.S.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Çetin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Site Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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ÇOCUKLARA KIYAFET YARDIMINDA BULUNDULAR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Fikriye Çetin ve Fidan Özerdem'in Batman'da aktif olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıkları ortaya çıktı. 2 kadının kazadan bir gün önce Gercüş'e bağlı Konak köyünde öğrencilerle buluşarak kıyafet yardımı yaptıkları ve onlara hamburger ısmarladıkları, daha sonra ise çocuklarla beraber çizgi film kostümleri giyerek müzik eşliğinde dans edip, eğlendikleri öğrenildi. O anlara ilişkin videolar da ortaya çıktı.

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