Batman’da feci kaza: Sürücü araç içerisinde sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman’da feci kaza: Sürücü araç içerisinde sıkıştı

Batman’da bir sürücü seyir halinde iken kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek öneki bir kamyonete çarptı. Kaza sonrası kamyonetin altına sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Huzur Mahallesi Doğuş Caddesi'nde 72 EC 443 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 35 GB 3655 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hafif ticari araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilip Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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