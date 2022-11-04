Batman'da husumetli ailelerin barış töreninde kavga: 7 yaralı

Merkeze bağlı Oymataş köyü Şeyhçoban Mezrası'nda arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Aslan ve Yüce ailelerinin barıştırılması için Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani'nin de aralarında bulunduğu heyet, akşam saatlerinde mezrada aileleri bir araya getirdi. Barış töreninde gençlerin sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taşlı, sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma araya girip, tarafları ayırarak kavgayı sonlandırdı. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Jandarma köyde ve mezrada geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)