﻿Batman’da intihar eden savcı hayatını kaybetti

Savcı Yılmaz’ın (28) adliye lojmanlarında yaşadığı daireden silah sesi duyuldu. AA’nın haberine göre lojmanda görevli polis ve komşuları Yılmaz’ı evinde yaralı buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz kurtarılamadı.
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