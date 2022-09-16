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Batman’da intihar eden savcı hayatını kaybetti

Batman’ın Gercüş ilçesinde görevli savcı Abdulsamet Yılmaz, adliye lojmanlarındaki dairesinde intihar etti.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 17:57
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Batman’da intihar eden savcı hayatını kaybetti

Batman’da intihar eden savcı hayatını kaybetti
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Savcı Yılmaz’ın (28) adliye lojmanlarında yaşadığı daireden silah sesi duyuldu. AA’nın haberine göre lojmanda görevli polis ve komşuları Yılmaz’ı evinde yaralı buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz kurtarılamadı.

 

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