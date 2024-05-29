Batman'da işçinin feci ölümü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman'da işçinin feci ölümü

Batman'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Batman'da bir inşaat alanında çalışırken dengesini kaybedip düşen işçi, ne yazık ki yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir inşaatta meydana gelen olayda, A.Y. isimli işçi dengesini kaybederek yere düştü.

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

A.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, fakat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlattı.

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