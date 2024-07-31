Batman'da İsrail destekçisi olduğu iddia edilen kahve zincirine saldırı

Saldırı anı, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen protesto sırasında meydana geldi. Protestocular, bir alışveriş merkezinin giriş katında bulunan kahve şubesine saldırarak iş yerinde büyük çapta hasara yol açtı. Polis, olay yerine Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale ederek gruba tazyikli su sıktı. Olayda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.