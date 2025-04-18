Batman’da jandarmadan film gibi operasyon! Gizlenme yöntemi şoke etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Batman’da jandarmadan film gibi operasyon! Gizlenme yöntemi şoke etti

Batman’da 233 yıl hapis cezası ile aranan M.Ş.B, isimli kişi, çobanlık yaptığı alanda yakalandı. Şüphelinin 20 ilde 55 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 20 ilde "Mal varlığına karşı işlenen suçlar'dan 55 arama kaydı bulunan, 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş.B.'nin yakalanması için 8 ay önce çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesine uzakta ve akrabalık bağı olan kişilerin bulunmadığı Beşiri ilçesi kırsalında çobanlık yaptığı saptandı. Jandarmanın operasyonuyla yakalanan M.Ş.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. M.Ş.B., Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Batman’da jandarmadan film gibi operasyon

Batman’da jandarmadan film gibi operasyon

Batman’da jandarmadan film gibi operasyon

Batman’da jandarmadan film gibi operasyon

Batman’da jandarmadan film gibi operasyon

Batman’da jandarmadan film gibi operasyon

Batman’da jandarmadan film gibi operasyon

Batman’da jandarmadan film gibi operasyon

Batman’da jandarmadan film gibi operasyon

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