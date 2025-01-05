Batman’da kamyonun kasasındaki gizli bölmede işe yaramadı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Batman-Gercüş kara yolunda bir kamyonet durduruldu. Yapılan aramada kamyonetin kasasında gizli bölme tespit edildi.

Zemindeki metal plakanın vidalarla tutturulduğu belirlenince araç İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine çekildi. Matkap ile sökülen plaka kaldırılınca ortaya çıkan gizli bölmeden 9 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kamyonette bulunan ve gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.