Batman’da kamyonun kasasındaki gizli bölmede işe yaramadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman’da kamyonun kasasındaki gizli bölmede işe yaramadı

Batman-Gercüş karayolu üzerinde durdurulan bir kamyonette arama yapan polis, kasanın zeminine zula edilmiş kaçak sigara buldu. Zanlıların itina ile söküp zula ettikleri kasanın zemininde paket paket toplam 9 bin 700 adet kaçak sigara ele geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Batman-Gercüş kara yolunda bir kamyonet durduruldu. Yapılan aramada kamyonetin kasasında gizli bölme tespit edildi.

Batman’da kamyonun kasasında zeminde gizli bölme pes dedirtti

Zemindeki metal plakanın vidalarla tutturulduğu belirlenince araç İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine çekildi. Matkap ile sökülen plaka kaldırılınca ortaya çıkan gizli bölmeden 9 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kamyonette bulunan ve gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Batman’da kamyonun kasasında zeminde gizli bölme pes dedirtti

Batman’da kamyonun kasasında zeminde gizli bölme pes dedirtti

Batman’da kamyonun kasasında zeminde gizli bölme pes dedirtti

Batman’da kamyonun kasasında zeminde gizli bölme pes dedirtti

Batman’da kamyonun kasasında zeminde gizli bölme pes dedirtti

Batman’da kamyonun kasasında zeminde gizli bölme pes dedirtti

Batman’da kamyonun kasasında zeminde gizli bölme pes dedirtti

Batman’da kamyonun kasasında zeminde gizli bölme pes dedirtti

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