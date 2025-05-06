Batman’da kanlı gece! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İHA
Batman’da kanlı gece! Ölü ve yaralılar var

Batman Petrolkent’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki Hüseyin Kaçar, hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı polis, hastanede güvenlik önlemini artırdı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Petrolkent Mahallesi'nde henüz bilinmeyen neden iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı üç kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Hüseyin Kaçar (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Y.K. (20) ve ismi öğrenilmeyen bir kişinin tedavileri devam ediyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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