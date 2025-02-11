Batman’da kapalı köy yolu kalmadı

Kaynak: İHA
Batman’da kapalı köy yolu kalmadı

Batman'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle ulaşımlar kilitlendi. Ekipler, kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma yeniden açtı.

Batman Sason ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bayramlar, Sarıyayla, Üçdirek, Çakırpınar ve Keçiler köyleri ile 10'un üzerinde mezra yolu ulaşıma kapandı.

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İl Özel İdare ekiplerinin, kar temizleme araçlarıyla yürüttüğü hummalı çalışmaların ardından köy ve mezra yolları tekrar ulaşıma açıldı.

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Yarından itibaren Mereto Dağı ve çevresindeki köylerde kar yağışı beklenirken yetkililer, olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri ve mağduriyetlerin yaşanmaması için sürücülerin köy yollarına zincirsiz girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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