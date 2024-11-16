Batman’da kapıcı dairesindeki yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman’da kapıcı dairesindeki yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Batman'da 8 katlı bir apartmanın kapıcı dairesindeki yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Batman'da 8 katlı bir apartmanın kapıcı dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Gültepe Mahallesi'nde 8 katlı bir aparmanın bodrum katındaki kapıcı dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Batman’da kapıcı dairesindeki yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Batman’da kapıcı dairesindeki yangında 2 kişi dumandan etkilendi

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