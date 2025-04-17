Batman’da korku dolu anlar! Fren yerine gaza bastı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyeti kaybederek bir binaya çarptı. Kazada araç sürücü sıkıştı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobil kontrolden çıkarak bir binanın giriş katına çarptı. Kazada araç sürücü yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Gercüş ilçesi Çukurçeşme Mahallesi'nde seyir halindeki 72 ABR 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir binanın giriş katına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü M.S., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Batman'a sevk edildi. Kaza anı kameralara yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Batman’da korku dolu anlar! Fren yerine gaza bastı

Batman’da korku dolu anlar! Fren yerine gaza bastı

Batman’da korku dolu anlar! Fren yerine gaza bastı

Batman’da korku dolu anlar! Fren yerine gaza bastı

Batman’da korku dolu anlar! Fren yerine gaza bastı

Batman’da korku dolu anlar! Fren yerine gaza bastı

Batman’da korku dolu anlar! Fren yerine gaza bastı

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