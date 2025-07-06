Batman'da korkunç olay! Annesini bıçakla yaralayan kardeşini öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. Boran Güner, evde eşiyle tartıştığı sırada araya giren annesi S.G.'yi bıçakla yaraladı. Bunun üzerine ağabeyi A.G., Boran Güner'i tabancayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güner ve annesi S.G., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Boran Güner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yaralı anne S.G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Boran Güner'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Firari ağabey A.G.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.