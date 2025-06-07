Batman’da kurbanlık satışlarında yoğun ilgi

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar, kurban ibadetlerini yerine getirmek için satış alanlarına yoğun ilgi gösterdi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise, satış ve kesim noktalarını her 2 saatte bir denetleyerek kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Bu noktaların birinde kurbanlık satışı ve kesimi yapan besici Ali Üleç, 10 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Bugün bayramın ikinci günü. Müşteriler geliyor, kurbanlığını beğenip seçiyor, pazarlık yapıyoruz ve ardından kesimini gerçekleştiriyoruz. Kesim işlemi bize ait. Müşteri de biz de memnun kalıyoruz. Bugün şimdiye kadar yaklaşık 80 kurbanlık sattık ve kesimini yaptık.

Dün ise 150 kurbanlık hem sattık hem kestik. Bugünkü hedefimiz de 150. Son iki günde toplamda 230 hayvanın kesimini gerçekleştirdik. Bayramın dördüncü gününe kadar burada olmaya devam edeceğiz" dedi. 12 bin liraya kurbanlık koyun aldığını belirten Nezir Doğan ise, "Yaklaşık 30 kilogram gelen bir kurbanlık aldık. Kestikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" diye konuştu.