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Kurtlar sürüye saldırdı 20 keçiyi parçaladı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı İncesu köyünde, kurtların saldırısına uğrayan 35 keçiden 20 tanesi telef oldu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:44
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Batman'da kurtlar sürüye saldırdı 20 keçiyi parçaladı

Kurtlar sürüye saldırdı 20 keçiyi parçaladı
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İHA'nın haberine göre, Sason ilçesine bağlı İncesu köyünde keçi besiciliği yaparak geçimini sağlayan Mübarek Ağım, sabah uyandığında, keçilerinin ahırda olmadığını fark etti. 

Ahırdan kaçan keçilerini aramaya başlayan Ağım, 35 keçisinden 20'sinin kurt saldırısı sonucu telef olduğunu, 10'unun ise yaralı olduğunu gördü. 5 keçisi de kayıp olan Ağım, 4 yıl çalıştığı para ile keçi aldığını ifade ederek, bütün sermayesinin gittiğini ve ne yapacağını bilmediğini söyledi.

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