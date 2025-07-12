Batman’da lavabo borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA
Batman’da lavabo borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Batman'ın Fatih Mahallesi'nde lavabo borusuna sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Batman'ın Fatih Mahallesi'nde lavabo borusuna sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman sakinleri, mutfaktan gelen miyavlama sesleri üzerine durumu fark etti. Sesin lavabo borusundan geldiğini anlayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi zarar vermeden bulunduğu yerden çıkarmak için boruyu dikkatlice söktü. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak özgürlüğüne kavuştu.

Sağlık durumu iyi olan kedi, mahalle sakinlerinin ilgisiyle güvenli bir alana bırakıldı. Vatandaşlar, duyarlı müdahalesinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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